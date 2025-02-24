Firmware und OS

Apple iOS 18.4 kommt mit einer wichtigen Neuerung für Smart Home

Apple Ios 18 Dark Header

Apple testet aktuell die Beta für iOS 18.4 mit Entwicklern und dürfte diese Woche die öffentliche Beta nachreichen. Es ist ein großer Schritt, denn damit startet die Apple Intelligence als finale Version und endlich bei uns (im April) in Deutschland.

Doch es gibt noch weitere Highlights und dazu zählt auch eine Neuerung, auf die viele Smart Home-Nutzer schon länger warten. Mit iOS 18.4 gibt es Matter-Support für Saugroboter, man kann passende Produkte also in der Home-App hinzufügen.

Die Möglichkeiten für Saugroboter sind noch beschränkt, in den meisten Fällen wird die App des Herstellers weiterhin die bessere Option sein, aber so kann man die Saugroboter in Zukunft nativ steuern (bspw. mit Siri), wenn es mal benötigt wird.

Bedenkt, dass es sich bei iOS 18.4 noch um eine frühe Beta handelt und noch nicht sicher ist, dass die Funktion in der finalen Version enthalten sein wird. Da sie aber schon früher kommen sollte, gehe ich davon aus, dass es jetzt endlich funktioniert.

