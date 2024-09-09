Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum

Apple hat auf dem heutigen Event das Datum für iOS 18 genannt, denn die Beta ist abgeschlossen und der Release Candidate dürfte nach der Keynote online gehen.

Das große Update erscheint am 16. September 2024, so Apple, und ich gehe davon aus, dass es wie immer gegen 18 oder 19 Uhr deutscher Zeit kommt. Ich nutze iOS 18 schon seit einigen Wochen und kann das Update durchaus empfehlen.

Highlight ist der neue Homescreen mit den dunklen Icons, den man jetzt auch frei anordnen kann, aber iOS 18 bringt zusätzlich viele kleine Details mit. Eine Übersicht mit allen iOS-Neuerungen für dieses Jahr gibt es wie immer direkt bei Apple.

Die Apple Intelligence fehlt in der finalen Version allerdings, da testet Apple schon iOS 18.1, das Update kommt im Oktober. Doch auch da sind noch nicht alle neuen Funktionen der KI enthalten, da muss man dann iOS 18.2 im Dezember abwarten.

Bisher ist noch unklar, ob die Apple Intelligence überhaupt in der EU startet, da gilt es dann die finale Version im nächsten Jahr abzuwarten. Neben der KI fehlen bei uns übrigens auch iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing in der EU.

Neben iOS 18 ist kommende Woche auch mit watchOS 11, iPadOS 18 und Co. zu rechnen, Apple aktualisiert meist die ganze Produktpalette. Wir werden euch dann natürlich wie immer hier informieren, sobald iOS 18 für alle Nutzer verteilt wird.