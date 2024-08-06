Apple iOS 18 lässt euch „ablenkende Objekte“ ausblenden

Firmware und OS

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend die fünfte Beta von iOS 18 und mit dieser kommt eine neue Funktion für Safari hinzu. Man kann jetzt „ablenkende Objekte“ im Browser ausblenden. Man muss die Inhalte nur anklicken und schon sind sie weg.

Die Animation ist Apple dabei durchaus gut gelungen und erinnert ein bisschen an Thanos und die Avengers-Filme, wenn sich die Hälfte der Lebewesen auflöst. Es ist laut Apple aber kein Werbeblocker, auch wenn man es natürlich so benutzen kann.

Wobei ein Werbeblocker die Werbung bekanntlich vor dem Laden blockiert, hier muss man selbst aktiv werden. Doch vielleicht nutzt ihr auch keinen Werbeblocker, damit kann man bei Seiten, die es mit Werbung übertreiben, etwas ausmisten.

Diese neue Funktion ist übrigens nicht nur in iOS 18 zu finden, sie ist auch in der neuen Beta von iPadOS 18 und macOS 15 vorhanden. Finde ich nicht schlecht, es wundert mich, dass Apple die Funktion nicht schon auf der Keynote vorgestellt hat.

