Apple iPhone 16 Pro: Größere Akkus sollen kommen

Apple soll dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max größere Akku spendieren, es ist in einer aktuellen Meldung von 3.577 mAh beim kleinen Modell und 4.676 mAh beim großen Modell die Rede. Das wären ca. 10 Prozent (Pro) bzw. 5 Prozent (Pro Max) mehr. Doch werden wir diesen Unterschied überhaupt im Alltag spüren?

Das ist eine gute Frage, denn die Pro-Modelle sollen größer werden und bekommen angeblich größere Displays, vermutlich gleicht das dieser Zuwachs nur aus. Wobei man beim Apple iPhone 16 Pro durchaus ein paar Minuten herausholen könnte.

Man merkt aber auch, dass Apple keinen großen Fokus auf Akkulaufzeit und auch nicht auf die Ladegeschwindigkeit legt, denn man wird in diesem Jahr vermutlich etwas schneller laden können, aber insgesamt wird das die Ladedauer kaum beeinflussen. Vermutlich gleicht das etwas schnellere Laden nur die größeren Akkus aus.

Ich vermute, dass Apple auch in Zukunft keinen großen Wert auf gigantische Akkus oder extreme Ladegeschwindigkeiten legen wird, irgendwie hat das Unternehmen diesen Trend nie kopiert und die Zahlen zeigen, dass es dem iPhone nicht schadet.