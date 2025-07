Apple iOS 18 und mehr: Die deutschen Seiten sind online

Apple hat fast einen Monat nach der Ankündigung auch die deutschen Seiten für iOS 18 und Co. online gestellt, wer diese also nicht gerne in Englisch durchstöbert, der kann sich jetzt bei Apple über watchOS 11, iPadOS 18 und mehr informieren.

Die Public Beta der neuen Updates soll übrigens im Juli online gehen, damit ist dann auch in absehbarer Zeit zu rechnen. Nur eine Seite fehlt bisher, denn Apple hat die Produktseite für die Apple Intelligence noch nicht auf Deutsch übersetzt.

Gut möglich, dass das daran liegt, dass die Apple Intelligence nicht zum Start bei uns in der EU verfügbar sein wird, denn auf den deutschen Seiten fehlen auch die anderen Features, wie Continuity für macOS oder auch SharePlay Screen Sharing.

