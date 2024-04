Apple iOS 18: Zwei neue Funktionen aufgetaucht

Apple wird uns in genau zwei Monaten eine Preview für iOS 18 zeigen und ich bin schon ziemlich gespannt, was uns da in diesem Jahr erwarten wird. Mein Highlight, sofern es wirklich so eintrifft, dürfte der ganz neue Homescreen für iOS werden.

Doch auch KI soll 2024 eine große Rolle spielen und es kommt noch mehr. Derzeit machen zwei neue Funktionen für iOS 18 die Runde. Wir bekommen wohl einen „Safari Browsing Assistant“ und eine „Encrypted Visual Search“ in diesem Jahr.

Vielleicht gibt es also einen KI-Assistenten, der einem beim Browser etwas unter die Arme greift, wenn man im Web unterwegs ist und das andere könnte eine KI-Suche sein, die verschlüsselt ist. Da können wir derzeit allerdings nur spekulieren.

