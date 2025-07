Apple iOS 19: So soll das neue Design aussehen

Apple wird iOS mit dem kommenden Update angeblich stark überarbeiten und wir bekommen ein neues Design. Wie man bisher gehört hat, soll der Schritt ähnlich groß (oder noch größer) wie bei iOS 7 ausfallen. Doch wie sieht iOS 19 aus?

Da gibt es bisher viele Gerüchte und Mockups, aber Mark Gurman stellte vor ein paar Tagen klar, dass diese noch nicht das finale Design von iOS 19 zeigen. Jetzt hat Jon Prosser nachgelegt und behauptet, dass es in etwa so aussehen soll:

Wir bekommen etwas rundere Icons und an vielen Stellen auch eine transparente Optik. Die Navigationsleiste in Apps (unten) soll außerdem nicht mehr fest am Rand sitzen, sondern „schweben“. Jon Prosser hat im Video noch einige Beispiele dazu.

Bei dieser Quelle ist aber immer Vorsicht geboten, denn es gibt Marken, bei denen Jon Prosser zuverlässig ist, bei Apple ist das aber nicht der Fall. Da ist es eher eine gemischte Trefferquote. Apple wird uns iOS 19 übrigens am 9. Juni vorstellen.

