Apple iOS 19 hat einen Namen und kommt mit „großen Änderungen“

Seit einigen Tagen machen erste Bilder von iOS 19 die Runde, aber diese zeigen entweder einen frühen Build, stammen von einem Mitarbeiter, bei dem gewisse Dinge deaktiviert wurden oder sie sind einfach nur ein Fake, so Mark Gurman.

Apple iOS 19 heißt intern Solarium

In seinem Newsletter für Bloomberg hat er erneut bekräftigt, dass wir mit iOS 19 ein neues Design sehen werden. Der interne Codenamen lautet „Solarium“, was eine Anspielung an eine gläserne Optik ist. In den Raum fällt auch oft natürliches Licht.

Die Apple Vision Pro und visionOS werden eine Vorlage sein, aber Apple wird iOS natürlich passend für ein „normales“ Display optimieren. Apple hat uns bereits ein Datum für die Ankündigung genannt, denn die WWDC findet am 9. Juni 2025 statt.

Mit iOS 19 steht angeblich das größte Redesign seit iOS 7 an und so ein Schritt ist immer spannend. Und eine neue Optik kommt zur richtigen Zeit und wird vielleicht auch eine Weile dafür sorgen, dass die Nutzer das Siri-KI-Debakel kurz vergessen.

-->