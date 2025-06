iOS 19 kommt bald: Apple nennt das Datum

Apple hat das jährliche Datum für die WWDC genannt, in diesem Jahr startet das Event am 9. Juni 2025. An diesem Tag werden wir also erstmals iOS 19 sehen, aber auch watchOS 12 und Co. werden in der Regel im Rahmen der Keynote gezeigt.

Die WWDC ist ein Event für Entwickler, die Software steht also im Fokus, aber es wurde auch schon häufiger neue Hardware vorgestellt. Das Highlight dürfte dieses Jahr jedoch iOS sein, denn da steht bald ein komplettes Redesign bei Apple an.

Schaut man sich das aktuelle Logo für die WWDC 2025 an, dann könnte Apple hier auch schon einen Hinweis bei der transparenten „25“ versteckt haben, denn iOS 19 soll transparenter werden. Aber in Logos wird auch gerne viel hineininterpretiert.

