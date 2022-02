Das Apple iPad Air 6 könnte ein OLED-Display bekommen

Heute in einem Monat soll ein Apple Event geplant sein, auf dem wir wohl ein iPad Air sehen. Das Apple iPad Air 5 steht an und es wird wohl ein eher kleiner Schritt mit einem neuen Chip und 5G. Dabei war mal mehr für diese Generation geplant.

Apple iPad Air: OLED kommt, aber später

Apple wollte wohl schon 2022 den Schritt zu OLED gehen, doch der Plan ist letztes Jahr gescheitert. Das lag vor allem daran, dass Samsung nicht die Qualität zu dem Preis liefern konnte, denn Apple zahlen wollte. Doch Apple will zu OLED wechseln.

-->

Mittlerweile steht ein iPad mit OLED-Display für 2024 im Raum, vermutlich wird es das Apple iPad Air 6 sein, also die Generation, die nach der für 2022 kommt. Und LG Display steht als möglicher OLED-Lieferant (jedenfalls einer davon) im Raum.

Das dürfte auch so passieren, denn laut The Elec passt LG Display die Produktion für OLED-Displays an, um ein kommendes iPad zu versorgen, so interne Quellen.

Apple hätte also schon 2022 zu einem OLED-Display wechseln können, doch man konnte sich nicht mit Samsung einigen. Jetzt wird es eine Weile dauern. Es ist noch nicht bekannt, was für ein Display wir in diesem Jahr sehen werden, aber ich gehe davon aus, dass es das gleiche LCD-Panel ist – auch wenn 120 Hz schön wären.

Die Pro-Modelle sollen im Herbst alle zu Mini-LEDs wechseln, auch das kleine iPad Pro mit 11 Zoll. Die LCD-Technik ist veraltet und nicht mehr zeitgemäß, wobei man sie weiterhin für das Basis-iPad nutzen kann. Doch ein iPad Air kostet deutlich mehr, da wäre also eigentlich schon 2022 ein Display-Upgrade schön gewesen.

Google hat Android-Tablets nicht vergessen Mit Android P hat Google die Entwicklung für Tablets eingestellt. Also nicht direkt eingestellt, aber danach gab es keine neuen Funktionen mehr. Google war eine Weile der Meinung, dass Chrome OS die Zukunft sein könnte - war es aber nicht.…28. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->