Apple iPad mini 7: Ein „Tiefpunkt für das Produkt“

Heute startet das neue Apple iPad mini 7 und so richtig viel Aufmerksamkeit hat man dem Tablet nicht gewidmet. Was aber daran liegt, dass das Update nach all den Jahren doch recht klein ausfällt, was auch David Pierce von The Verge schreibt.

Das neue iPad mini sei ein Tiefpunkt

Er hat das neue iPad mini als „einen neuen Tiefpunkt für das Produkt“ bezeichnet. Es fühlt sich demnach wie ein iPad an, welches „von einer Lieferkette entworfen wurde“. Man hat nicht den Eindruck, als ob jemand bei Apple dafür verantwortlich war, der das iPad mini wirklich gerne nutzt und dem dieses Produkt gut gefällt.

Apple hat einfach nur ein paar alte und halbwegs aktuelle Bauteile genommen und auf Neuerungen verzichtet, die es einzigartig machen. Eigentlich gibt es nur etwas Hardware vom iPhone von 2023, damit die Apple Intelligence damit funktioniert.

Das neue iPad mini 7 ist eigentlich nur ein iPad mini 6, auf dem jetzt die Apple Intelligence läuft, die aber erst irgendwann im Frühjahr 2025 als finale Version startet.

Das iPad mini hat Besseres verdient

Ein hochwertiges Display, sei es mit OLED oder 120 Hz, gibt es nicht. Auch ein M-Chip, wie im etwas teureren iPad Air, gibt es nicht, und auf Dinge wie den Stage Manager muss man verzichten. Mag nicht so sinnvoll bei einem kleinen Tablet sein, aber Apple hat auch keine iPadOS-Funktion für das neue iPad mini entwickelt.

Es ist ein gutes Produkt, weiterhin, aber wie Sebastiaan de With von der beliebten und bekannten Kamera-App Halide schreibt, „das iPad mini hat Besseres verdient“.

Ich glaube aber, dass das kleine iPad diese Aufmerksamkeit bekommen wird, es aber noch etwas dauert. 2025 steht wohl kein neues iPad mini an, da man für 2026 ein iPad mini mit OLED plant. Apple pusht derzeit jedoch die Apple Intelligence und die war wohl der einzige Grund, warum man das iPad mini 7 überhaupt geplant hat.

Das neue iPad mini fühlt sich also wie ein Produkt an, welches man eben auf den Markt bringen „musste“ und nicht „wollte“. Daher wurde es auch nur zwischen zwei Events mit einer Pressemitteilung abgehakt. Immerhin, mehr als beim Basis-iPad.

