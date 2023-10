Apple zeigt neues iPad, aber es ist kompliziert

Es war eine sehr wilde Gerüchtelage diese Woche, denn der Oktober neigt sich dem Ende und Apple zeigt die Neuheiten meistens alle bis Ende des Monats. Die spannende Frage lautete: Was ist mit den iPads? Kommen da noch neue iPads?

Nein, wir bekamen nur einen neuen Apple Pencil. Und da Apple die älteren iPads in der Pressemitteilung anspricht, wird man wohl kaum neue iPads vorstellen. Doch so ganz stimmt das nicht, denn China bekommt eine neue Version des aktuellen iPads.

Die 10. Generation bekommt jetzt auch in China eine eSIM, somit hat Apple also theoretisch ein „neues“ iPad in diesem Jahr vorgestellt. Es könnte erklären, warum sich ein neues iPad bei Gerüchten angedeutet hat, wirklich neu ist es aber nicht.

Apple: Beginn eine neuen Upgrade-Strategie?

Was ich an dieser Stelle interessant finde: Es ist das erste Jahr ohne ein neues iPad. Das finde ich gut, denn die Tablets sind mittlerweile so ausgereift, dass man nicht jedes Jahr ein Upgrade benötigt, nur um einen neuen Chip zu verbauen. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit wäre ein neuer Produktzyklus bei Tablets nicht schlecht.

Beim iPhone hat Tim Cook sowas eher ausgeschlossen, aber das ist logisch, damit verdient man auch das große Geld. Es hat sich aber auch schon angedeutet, dass Apple bei der Apple Watch ebenfalls darüber nachdenkt, dass nicht jedes Jahr eine neue Uhr kommt. Mit Blick auf die Series 8 und Series 9 wäre das eine gute Idee.

Das bedeutet aber auch, dass 2024 ein großes und spannendes iPad-Jahr werden dürfte, welches mit einem ganz neuen iPad Pro mit OLED-Display startet und dann werden sicher auch alle anderen iPad-Modelle auf einen aktuellen Stand gebracht.

