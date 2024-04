Apple iPad Pro 2024: Firmware-Leak deutet OLED-Display an

Apple veröffentlichte letzte Woche die erste Beta von iPadOS 17.5 und diese wird wohl die Basis für die kommenden iPads im Frühjahr sein. Schon letzte Woche gab es Hinweise, dass die neuen iPads für 2024 in der ersten Beta zu finden sind.

Apple iPad Pro 2024: Zwei Größen, beide mit OLED

Bei 9TO5Mac hat man den Code noch etwas genauer untersucht und Hinweise für eine neue Displaytechnologie gefunden, die beim iPad Pro für 2024 zum Einsatz kommen soll. Apple geht den Schritt zu OLED, was aber mittlerweile bekannt ist.

Insgesamt sind vier neue Pro-Modelle in iPadOS 17.5 zu finden, wir bekommen also wieder zwei Größen und eine Version mit und eine ohne 5G. Bei den Displaygrößen ist mit 11 Zoll und 13 Zoll zu rechnen, die konkrete Angabe gibt es in der Beta nicht.

Das Apple iPad Pro 2024 dürfte (wie auch das Apple iPad Air 2024) am 10. Mai auf den Markt kommen, eine Ankündigung könnte also Ende April stattfinden. Falls ihr Interesse habt, dann sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Preise teurer werden.

