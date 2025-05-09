Apple iPad Pro mit M5-Chip soll Ende 2025 kommen

Mark Gurman von Bloomberg hat diese Woche über die Chip-Zukunft von Apple berichtet und in seiner Meldung bei Bloomberg so nebenbei eine ältere Aussage für das kommende iPad Pro bekräftigt. Eine neue Generation steht noch 2025 an.

Apple wird noch Ende des Jahres das M5-Lineup auf den Markt bringen, darunter ein neues MacBook Pro und ein neues iPad Pro. Es ist bisher aber nicht bekannt, was neben einem Apple M5 noch neu ist, um die schlechte Nachfrage zu steigern.

Eins kann ich nach einem Jahr mit dem Apple iPad Pro mit M4-Chip aber sagen, ein M5-Chip ist nicht das Problem des Tablets. Der M4 „langweilt“ sich bei mir und es weder Software noch OS reizen das aus. Ob sich das mit iPadOS 19 ändern wird?