iPadOS 19 kommt: Apple plant sehr großen Schritt für das iPad

Seit Jahren wünschen sich einige iPad-Nutzer sowas wie macOS für das iPad und Apple optimierte iPadOS auch immer wieder. Doch mit angezogener Handbremse, denn Apple wollte in all den Jahren nicht die Mac-Verläufe riskieren. Und 2025?

Laut Mark Gurman wird iPadOS 19 „mehr wie macOS“, die iPads sollen sich „mehr wie Macs anfühlen“. Neben dem komplett neuen Design, welches nicht nur iOS 19, sondern auch iPadOS 19 bekommt, wird die Produktivität ein großes Highlight.

iPadOS 19 wird besser beim Multitasking

Der Fokus von Apple liegt laut Quelle auf „Produktivität, Multitasking und App-Fensterverwaltung“ und soll iPad-Nutzer, die sich macOS für das iPad wünschen, halbwegs glücklich machen. Unklar ist, ob alle iPads alle Funktionen bekommen.

Es ist davon auszugehen, dass die Pro-Modelle bevorzugt werden, sprich der M4- und der kommende M5-Chip werden sicher mehr Funktionen bekommen. Leider nennt uns Mark Gurman hier keine weiteren Details zu den geplanten Neuerungen.

Grundsätzlich finde ich diese Meldung gut, ich will kein macOS für das iPad, ich will ein iPadOS, welches besser für Arbeiten ausgelegt ist. Doch wir hören sowas schon seit Jahren und ich bin einfach skeptisch, dass Apple wirklich so viel ändert, dass man gut mit dem iPad arbeiten kann. Wie gesagt, die Mac-Verkäufe sind wichtig.

