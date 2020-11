Apple iPhone 12 mini und 12 Pro Max in Videos zu sehen

Apple wird ab heute das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max nachreichen und das iPhone-Lineup für 2020 damit abschließen. Passend dazu hat man den US-Medien zum Hands-On-Termin eingeladen. Und wie es aussieht, hat man sich bei Apple auch mal wieder für ein kleines Preview-Event vor Ort entschieden.

Dort sind nicht nur die neuen iPhones in allen Farben und Größen und alle Cases zu sehen, das MagSafe Duo-Ladegerät ist ebenfalls vor Ort gewesen. Es wird noch nicht heute in den Vorverkauf gehen, aber da man damit „wirbt“, würde ich nun doch auf 2020 tippen. Vielleicht will man es auch Weihnachtsgeschenk bringen.

Das große iPhone 12 Pro Max ist wie erwartet ein riesiges Smartphone, Eindrücke zur neuen Kamera durften aber noch nicht veröffentlicht werden. Die Testgeräte landeten nach dem Event aber sicher in der Tasche der Medien, ich bin daher auf die ersten Reviews gespannt und ob die Kamera wirklich so viel besser ist.

