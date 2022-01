Apple iPhone 14 wohl wieder ohne Touch ID

Face ID ist bei Apple die Methode, wenn es darum geht, dass man das Gerät ohne Code entsperren möchte. In der Pandemie wurde das zum Problem, es sei denn man hat eine Apple Watch, mit dieser ist das Entsperren jetzt auch so möglich.

Viele freuten sich aber, als beim iPhone 13 das Comeback von Touch ID im Raum stand, was bekanntlich kurz vorher gestrichen wurde. Es gab Meldungen, dass es erst 2022 kommt, aber auch da gab es nach dem Apple Event wieder Zweifel.

Touch ID ist auch 2022 kein Thema

Laut Ross Young, der sich als gute Quelle positioniert hat, werden wir Touch ID auch beim iPhone 14 nicht sehen. Vielleicht kommt es dann 2023 mit dem iPhone 15, vielleicht hat Apple die Funktion letztes Jahr aber auch komplett gestrichen.

Das einzige iPhone mit Touch ID ist das iPhone SE, welches in diesem Jahr eine Neuauflage mit 5G bekommt. Doch da gibt es eben weiterhin sehr dicke Ränder, um einen Home-Button zu verbauen. Touch ID soll beim SE ab 2024 in den Power-Button wandern, was eigentlich für alle iPhones eine sehr gute Lösung wäre.

Beim iPad Air funktioniert das wunderbar und es wundert mich, dass Apple das nicht seit dem iPhone 13 einfach für alle Geräte so implementiert. Face ID muss ja nicht verschwinden, aber Face ID + Touch ID wären die perfekte Kombination.

Doesn’t look like Touch ID this year…:( — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

