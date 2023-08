Das neue Apple iPhone geht in die Produktion

Vor ein paar Tagen haben wir schon gehört, dass der Startschuss für die ersten Bauteile der neuen iPhone-Generation gefallen ist und wie Mark Gurman heute bei Bloomberg berichtet, ist die Produktion des iPhone 15 somit endgültig angelaufen.

In diesem Jahr mit einer Besonderheit, die viele von euch vielleicht gar nicht so sehr interessiert und schon gar nicht beeinflussen wird: Indien. Es ist das erste Mal, dass ein ganz neues iPhone schon vor Marktstart in Indien produziert wird, so die Quelle.

Mit dem Hochlauf der Produktion wäre es dann ab sofort möglich, dass wir hin und wieder Bauteile sehen. Mich würde vor allem ein Blick auf den Titanrahmen und die Rückseite interessieren. Fall der Rahmen matt wird, wird die Rückseite dann wieder glänzend? Oder bekommen wir jetzt tatsächlich ein komplett mattes Apple iPhone?

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro: Das erwartet uns im September In ziemlich genau einem Monat wird Apple neue iPhones präsentieren und es steht ein größerer Schritt in diesem Jahr an. Man kann darüber streiten, wie groß er sein wird, aber […]13. August 2023 JETZT LESEN →

-->