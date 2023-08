Neues Apple iPhone 15 setzt wohl auf veralteten USB-Anschluss

Apple wird mit dem iPhone 15 zu USB C wechseln, das gilt mittlerweile als sicher. Doch USB C ist nicht gleich USB C, daher gibt es einige Fragen. Wir haben schon gehört, dass die Pro-Modelle vermutlich Thunderbolt unterstützen und somit auch deutlich schnellere Datenübertragungen. Doch wie sieht es beim iPhone 15 aus?

Ich habe mir schon gedacht, dass Apple hier kein Thunderbolt anbietet, aber hätte doch mit USB 3.0+ gerechnet. Ähnlich wie beim iPad Air und iPad Pro, da bietet das Air auch USB 3.1 und das Pro kommt mit Thunderbolt. Nun, es kommt wohl anders.

Apple iPhone 15 kommt mit USB 2.0

Wie man hört, setzt Apple beim normalen iPhone vermutlich nur auf USB 2.0, was auch nicht ganz ungewöhnlich für Apple wäre, das ist immerhin der Standard hinter dem Port im normalen iPad. Das liegt aber eben bei knapp 500 Euro und das neue iPhone 15 wird mindestens 1.000 Euro kosten, ist also mal eben doppelt so teuer.

Es ist schön, dass das Apple iPhone 15 Pro vermutlich den neuesten und besten USB-Standard derzeit bekommt, es ist aber sehr schade, dass das Apple iPhone 15 vermutlich mit einem zwei Jahrzehnte alten USB-Standard ausgestattet sein wird.

Warten wir mal die Gerüchte in den nächsten Tagen ab, ich würde USB 3.0 noch nicht ganz abhaken. Da sieht man aber auch, wie schwierig das Thema „USB C“ ist, denn viele Nutzer kennen sich hier nicht aus und denken, dass es immer gleich ist.

