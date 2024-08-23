Apple iPhone 16 (Pro): Das sind alle Kamera-Details

Wir bewegen uns so langsam aber sicher auf September zu und Apple könnte die nächste Woche zum Event einladen, welches wohl am 10. September stattfindet. Gerüchte und Leaks gibt es viele und heute geht es ausführlich um die Kamera.

Wie Apple Insider behauptet, will man exklusiv alle Details zum iPhone 16 und zum iPhone 16 Pro von Apple erhalten haben. Viele Dinge waren schon bekannt, aber ich habe mir die Meldung angeschaut und die Details der Quelle für euch aufbereitet:

Apple iPhone 16: Kamera-Details

Es gibt eine neue Kameraanordnung, die Kameras sind nun vertikal angebracht, was für die Spatial Videos der Apple Vision Pro nötig ist.

Die Hauptkamera mit 48 Megapixel und f/1.6 bleibt, es gibt auch wieder den 2-fachen (digitalen) Zoom.

Apple nutzt eine neue Ultraweitwinkel-Kamera mit f/2.2, die Zahl der Megapixel erhöht sich hier allerdings nicht.

Bei den normalen iPhones wird man in diesem Jahr erstmals Makro-Aufnahmen machen können.

Apple iPhone 16 Pro: Kamera-Details

Die Hauptkamera mit 48 Megapixel und f/1.78 bleibt, in diesem Bereich wird es also maximal Optimierungen dank neuer Software geben.

Apple verbaut die Tetraprisma-Kamera mit dem 5-fachen Zoom des iPhone 15 Pro Max in diesem Jahr in beiden Pro-Modellen, also auch im iPhone 16 Pro.

Bei der Tele-Kamera selbst tut sich aber nichts, es ist der gleiche Sensor mit 12 Megapixel und f/2.8.

Das große Upgrade gibt es in diesem Jahr für den Ultraweitwinkel-Sensor, denn da gibt es einen größeren Sensor mit 48 Megapixel.

Zwei kleine Details gibt es auch noch, denn wir bekommen wohl ein neues Format mit JPEG-XL und die Pro-Modelle werden 3K-Videos mit 120 fps in Dolby Vision aufnehmen können. Und dann gibt es da natürlich noch den ganz neuen Knopf.

Apple führt neuen „Capture Button“ ein

Der „Capture Button“ fokussiert, wenn man ihn leicht drückt, und löst aus, wenn man ihn durchdrückt. Er soll laut Quelle in alle vier neuen iPhones wandern. Man kann damit auch direkt eine (muss wohl nicht von Apple sein) Kamera-App starten.

Interessant ist, dass der Knopf auch kapazitiv ist, er reagiert also auf Touch und man kann durch ein Sliden nach links oder rechts hinein oder herauszoomen. Für Entwickler gibt es eine API, die können diese Funktion also auf Wunsch ändern.

Klingt nach einem Kamera-Upgrade, wie ich es von Apple erwarten würde und was sie so bisher auch von anderen Quellen angedeutet hat. Und 2025 steht dann die Tele-Kamera im Fokus, dann folgt auch dort ein neuer Sensor mit 48 Megapixel.