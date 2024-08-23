Apple iOS 18 und macOS 15 für „Mitte September“ geplant

Apple soll die Entwicklung von iOS 18 abgeschlossen haben und sich bereits voll auf iOS 18.1 und die exklusiven Funktionen für die iPhone 16-Reihe fokussieren. Als mögliches Datum für das große Update steht der 16. September im Raum.

Bei macOS ist die Sache meist etwas anders, das große Update kam auch schon im September, ist aber meist für Oktober und die neue Mac-Hardware vorgesehen. In diesem Jahr soll es macOS 15 alias Sequoia laut MacRumors aber früher geben.

Apple soll die neue Version für Macs zusammen mit dem Update für die iPhones vorgesehen haben und peilt Mitte September an. Als Datum für das Event steht der 10. September im Raum, da dürften wir dann das Datum von Apple erfahren.