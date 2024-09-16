Apple iPhone 16 (Pro): Nachfrage soll in diesem Jahr geringer sein

Apple soll in diesem Jahr auf eine geringere Nachfrage nach den neuen iPhones blicken, so Ming-Chi Kuo. Allerdings muss man seine Aussage dieses Mal auch kritischer einstufen, denn ein Argument seiner Aussage ist schwer einzuschätzen.

Die Quelle behauptet, dass die Nachfrage etwa 13 Prozent geringer (als bei der iPhone 15-Reihe) sein wird, weil vor allem die Pro-Modelle letztes Jahr sehr gut ankamen und in diesem Jahr weniger. Das iPhone 16 sei beliebter als das iPhone 15, aber das reicht wohl nicht, um die sinkende Nachfrage bei Apple auszugleichen.

Schwierig ist, dass Ming-Chi Kuo für seine Aussage nicht nur Insider-Quellen bei Zulieferern in Betracht zieht, wo er durchaus gut vernetzt ist, sondern auch die Webseite von Apple. Da sind die Lieferzeiten in diesem Jahr etwas entspannter.

Geschäftszahlen von Apple abwarten

Die Frage ist nur, wie viele Einheiten für den Launch vorgesehen sind und ob Apple nach der unerwartet hohen Nachfrage nach den Pro-Modellen einfach nur etwas mehr bestellt hat. Außerdem hat Apple die Partnerschaft mit einigen Shops wie Amazon ausgebaut und dort kann man die neuen Produkte ebenfalls bestellen.

Den besten Einblick werden uns die Geschäftszahlen für das dritte Quartal liefern. Vielleicht ist die Nachfrage geringer, es ist immerhin kein großes Upgrade in diesem Jahr, das gibt es nicht mehr jedes Jahr, aber das werden wir dann erst beim Umsatz von Apple sehen. Apple selbst wird dich davor vermutlich noch nicht dazu äußern.