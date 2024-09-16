Apple Event im Oktober: Das werden wir sehen

Nach dem Event ist vor dem Event und Mark Gurman hat bekräftigt, was er schon einmal behauptet hat, denn Apple plant noch eine Keynote für 2024. Sie soll „in den kommenden Wochen“ stattfinden, vermutlich ist sie für Ende Oktober geplant.

Apple Event: Fokus auf neue M4-Macs

Was werden wir sehen? Der Fokus liegt, wie letztes Jahr, auf den Macs. Es kommt das M4-Lineup, welches angeblich aus einem neuen (Basis) MacBook Pro mit M4, einem (besseren) MacBook Pro mit M4 Pro/Max, einem neune iMac mit M4 und dem ganz neuen Mac Mini (so groß wie ein Apple TV) mit M4 und M4 Pro besteht.

Einige der neuen Macs haben angeblich schon die Fabriken verlassen und Apple ist bereit für den Marktstart, man wartet nur ab, bis alle Neuheiten da sind. Das neue MacBook Air kommt erst Anfang 2025, der neue Mac Studio erst Mitte 2025 und der neue Mac Pro erst Ende 2025, hier wartet Apple vielleicht das M5-Lineup ab.

Apple Event: Zwei neue iPads geplant

Neben den Macs könnte Apple auch das normale iPad und iPad Mini aktualisieren, da stellt sich natürlich die Frage, ob es die Apple Intelligence gibt. Ich würde davon ausgehen, da sie im Fokus steht, aber dann müsste man die Hardware optimieren.

Die KI von Apple benötigt mindestens einen Apple M1 oder Apple A17 Pro und 8 GB RAM, was beim iPad Mini gar nicht so abwegig klingt, beim Basis-iPad wäre ich mir da nicht so sicher. Es gibt aber jetzt den Apple A18 und Apple A18 Pro, man hat die Chips aufgeteilt, der normale A18 könnte für diese beiden iPads genutzt werden.

Ein neuer Apple TV steht eigentlich auch noch für 2024 im Raum, aber es wäre möglich, dass uns Apple einige Neuheiten via Pressemitteilung präsentieren wird.