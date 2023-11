Apple iPhone 16 Pro soll neues und effizienteres OLED-Dispay bekommen

Samsung Display hat angeblich eine neue OLED-Generation für 2024 geplant, die erstmals im neuen iPhone von Apple zum Einsatz kommen könnte. Der Fokus liegt in erster Linie auf der Effizienz, denn das ist die größte Schwäche der Displays.

Moderne OLED-Displays sind hell, haben gute Farben und 120 Hz, aber ein Display ist weiterhin das Bauteil, welches den Akku am meisten beansprucht. Je effizienter ein Panel also ist, desto besser wird die Akkulaufzeit. Mit LTPO und der Option für 1 Hz bei der Bildwiederholrate hat man das schon optimiert, jetzt geht man weiter.

Ein neues OLED-Display für Apple

Das neue „M14-Material“ von Samsung Display soll derzeit speziell für das iPhone entwickelt werden. Samsung wollte es wohl erst selbst in den neuen Foldables für 2024 nutzen, aber das ist noch zu komplex. Da so ein neues Panel sicher sehr teuer ist, wird es Apple vermutlich nur in den neuen Pro-Modellen der 16er-Reihe nutzen.

Sollte der Apple A18 den Fokus auf Effizienz legen (der Apple A17 konzentrierte sich doch recht stark auf die Leistung), sollten wir größere iPhones (es stehen 6,3 und 6,9 Zoll im Raum) bekommen und sollte Apple ein neues OLED-Display nutzen, welches effizienter ist, dann könnte das ein großer Sprung für die Akkulaufzeit sein.

