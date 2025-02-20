Apple iPhone 16e: Alle Preise und Uhrzeit für Vorbesteller

Apple kündigte gestern das neue iPhone 16e an und wartet nicht lange, bis man das neue iPhone in den Vorverkauf schickt. Am 28. Februar ist bereits Marktstart und die Vorbestellungen starten am 21. Februar um 14 Uhr in Deutschland.

Es geht also direkt am Freitag los und eine Woche später wird es schon bei den Kunden landen. Den Basispreis kennen wir schon, aber kurz nach dem Beitrag von gestern gingen auch die restlichen Preise online. So sieht das also bei uns aus:

iPhone 16e mit 128 GB: 699 Euro

iPhone 16e mit 256 GB: 829 Euro

iPhone 16e mit 512 GB: 1.079 Euro

Apple verlangt wie immer viel Geld für mehr Speicher, erst sind es 130 Euro, dann sogar 250 Euro. Schön, dass es jetzt auch 512 GB beim Einsteigermodell gibt, aber eine vierstellige Summe für diese Ausstattung sind dann doch sehr grenzwertig.

Das iPhone 16e ist noch zu teuer

Das iPhone SE 3 startete übrigens bei 519 Euro, wenn auch nur mit 64 GB, das ist also auch ein hoher Aufpreis im Vergleich zum Vorgänger. Doch was mich derzeit sehr skeptisch stimmt, ist der Preisverfall des iPhone 16, das wandert bereits auf 700 Euro zu und ist der wesentlich bessere Deal. Da würde ich gar nicht überlegen.

Falls das iPhone 16e also ein Erfolg werden soll, und Apple will angeblich mehr Einheiten als beim iPhone SE 3 verkaufen, dann muss der Preis sinken. Aber ich gehe davon aus, dass das passiert und wir sehr schnell bei unter 600 Euro landen.