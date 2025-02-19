Das neue Apple iPhone 16e hat eine Schwäche

Apple hat heute das iPhone 16e vorgestellt und liefert mit dem „iPhone SE 4“ genau das, was wir seit Wochen gehört haben. Eine Sache hat mich heute dann aber doch überrascht, und das nicht positiv. Das Apple iPhone 16e hat kein MagSafe.

Es gibt kabelloses Laden, es gibt auch Qi, aber nur mit 7,5 Watt. Apple hat dem neuen iPhone also kein Qi2 und auch keinen Kreis aus Magneten spendiert, was man selbst MagSafe nennt. Und das ist für mich wirklich eine echte Überraschung.

Nur eine Kamera? Okay. Nur 60 Hz? War klar. Nur ein A18? Logisch. Aber MagSafe war etwas, womit ich wirklich gerechnet habe. Die Akkulaufzeit ist zwar besser als beim iPhone 16 selbst (das Pro ist noch besser), aber das ist dennoch seltsam.