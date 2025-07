Apple iPhone 17 Pro: Kein „neues“ Design geplant

Es gibt derzeit viele Renderbilder des Apple iPhone 17 Pro im Netz, denn es deutet sich ein neues Design für Herbst an. Doch ganz so groß wird der Schritt bei Apple nicht ausfallen, so Mark Gurman von Bloomberg, der aber mit Details etwas geizt.

iPhone 17 Pro: Die Renderbilder sind falsch

Die Quelle spricht von „kleineren und schrittweisen Designänderungen“, die Optik, die ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, soll es nicht geben. Jedenfalls nicht so, denn der Kamerabuckel wird die gleiche Farbe wie das iPhone-Gehäuse haben.

Gurman sagt jedoch nicht, ob die Renderbilder komplett falsch sind. Es wäre also durchaus möglich, dass sich der Kamerabuckel beim iPhone 17 Pro über die ganze Fläche erstreckt, nur eben mit einer anderen Optik. Wäre das ein „neues Design“?

Darüber kann man seit dem iPhone X streiten. Ich kenne Meinungen, sie auch ein iPhone 12 mit dem kantigen Design als „alten Design“ beschrieben haben, da das iPhone mehr oder weniger fast identisch aussieht, nur eben ein bisschen kantiger.

Wenn das iPhone 17 Pro also wie das iPhone 16 Pro aussieht, der Kamerabuckel aber etwas breitet ist, ist das dann ein „neues Design“? Und gibt es überhaupt noch Designelemente abseits der Kamera, die man ändern kann? Ein „mutiger Schritt“ steht bei Apple jedenfalls erst 2027 mit dem iPhone 19 Pro an, so Mark Gurman.

