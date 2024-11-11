Apple iPhone: Ein alter Prototyp zeigt eine einst geplante Funktion

Smartphones

Die Gerüchteküche sprach beim Apple iPhone in den letzten Jahren immer wieder über haptische Knöpfe, die physische Knöpfe ersetzen sollen. Touch statt echter Druckpunkte, das war die Idee von Apple. Und damit es sich wie ein Knopfdruck anfühlt, hätte es hier haptisches Feedback (eine kurze Vibration) geben sollen.

Mittlerweile sind diese Gerüchte fast verstummt, aber ein alter Prototyp eines Apple iPhone 14 Pro zeigt, dass Apple mal daran gearbeitet hat. Vermutlich war man mit der Umsetzung aber einfach nicht zufrieden und hat es daher gelassen. Unklar ist, ob Apple heute noch daran arbeitet, aber die Gerüchte dazu haben nachgelassen.

  1. Betze 🏅
    sagt am

    Hatte htc das nicht schon vor Jahren?

