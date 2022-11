Eine neue Kamera für das Apple iPhone 15 Pro

Mit dem iPhone 14 Pro hat Apple nach vielen Jahren mal wieder eine neue Kamera mit mehr Megapixel im iPhone verbaut und 2023 steht laut Nikkei erneut ein recht großes Upgrade mit einem neuen und „hochmodernen Bildsensor“ von Sony an.

Das Unternehmen hat an einem neuen Sensor gearbeitet, der für sehr schwierige Lichtverhältnisse optimiert wurde. Und damit sind auch komplexe Dinge, wie zum Beispiel helles Gegenlicht gemeint. Die Quelle beschreibt das folgendermaßen:

Der neue Bildsensor von Sony verdoppelt ungefähr den Sättigungssignalpegel in jedem Pixel im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren. Mit anderen Worten: Die Sensoren können mehr Licht einfangen und die Über- oder Unterbelichtung in bestimmten Einstellungen reduzieren. So kann eine Smartphone-Kamera das Gesicht einer Person klar und deutlich fotografieren, selbst wenn die Person vor einem starken Gegenlicht steht.