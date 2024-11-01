Apple kauft Pixelmator

Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine so gute Nachricht für mich ist, da Pixelmator Pro ein Tool ist, mit dem ich arbeite. Apple hat die App für Bildbearbeitung offiziell aufgekauft.

Bisher ist nur bekannt, dass Pixelmator ein Teil von Apple wird, aber nicht, was Apple mit dem Dienst machen möchte. Ich bin also ein bisschen skeptisch, aber warten wir mal ab.