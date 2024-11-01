News

Apple kauft Pixelmator

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Img 4370

Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine so gute Nachricht für mich ist, da Pixelmator Pro ein Tool ist, mit dem ich arbeite. Apple hat die App für Bildbearbeitung offiziell aufgekauft.

Bisher ist nur bekannt, dass Pixelmator ein Teil von Apple wird, aber nicht, was Apple mit dem Dienst machen möchte. Ich bin also ein bisschen skeptisch, aber warten wir mal ab.


  1. Felix 🪴
    sagt am

    Oh ich liebe Pixelmator hab auch schon lange die App für Mac gekauft.. ich hoffe es wird deshalb jetzt nicht schlechter denn bisher waren die Entwickler immer sehr bemüht mit neuen Funktionen…

  2. Felix 🔆
    sagt am

    Bin auch skeptisch. Frage mich was nun mit den Apps passieren wird..

