Apple klärt auf: Diese iPhone- und iPad-Modelle erhalten iOS 26 bzw. iPadOS 26

Auf der diesjährigen WWDC hat das Unternehmen Apple die neueste Version von iOS/iPadOS mit der Versionsnummer 26 offiziell angekündigt. Neben einem grundlegend neuen Design mit der Bezeichnung „Liquid Retina” gibt es etliche neue Funktionen. Die finale Version wird im Herbst dieses Jahres erwartet.

Apple gibt bekannt, dass folgende Modelle der iPhone- und iPad-Produktreihe das neue Update erhalten. Diese Information wurde via Pressemitteilung veröffentlicht:

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2nd generation or later) iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation and later), iPad Pro 11-inch (1st generation and later)

iPad Air (M2 and later), iPad Air (3rd generation and later)

iPad (A16), iPad (8th generation and later)

iPad mini (A17 Pro), iPad mini (5th generation and later)

Bedenkt allerdings, dass alle oben genannten iPhones und iPads das neue Update auf iOS 26 bzw. iPadOS 26 erhalten werden, einige Funktionen jedoch modellabhängig sind. So unterstützt beispielsweise nicht jedes iPhone Apple Intelligence. Dies trifft gleichermaßen auf die iPad-Produktreihe zu.