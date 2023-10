Apple könnte „mit Hochdruck“ an faltbarem iPad arbeiten

2024 wird ein sehr spannendes Jahr für das iPad, denn in diesem Jahr hat Apple die Kategorie ignoriert und keine neue Hardware gezeigt. Doch nicht nur die iPads könnten ein Upgrade bekommen, vielleicht sehen wir auch eine neue Kategorie.

Apple soll mit Hochdruck an einem faltbaren iPad arbeiten und sich mit Partnern auf Ende 2024 oder Anfang 2025 vorbereiten. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören und die Gerüchte schwanken derzeit ebenfalls zwischen 2024 und 2025.

Ist ein faltbares Tablet sinnvoll?

Faltbare Smartphones etablieren sich so langsam, da tut sich aber derzeit nichts beim iPhone, jedenfalls hört man an dieser Front nichts mehr. Apple scheint diesen Schritt erstmals mit dem iPad gehen zu wollen. Da bleibe ich bei meiner Meinung.

Ein Smartphone hat man in der (Hosen-)Tasche dabei, da ist es praktisch, wenn man es falten kann, aber bei einem Tablet? Das nehme ich auch mit, aber ich hatte noch nie eine Situation, in der ich mir dachte: Mensch, jetzt ein halb so hohes iPad, was dafür aber doppelt so dick ist, das wäre wirklich praktisch für den Transport.

