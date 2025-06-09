Apple könnte uns heute mit AirTags 2 überraschen

Apple zeigt auf der WWDC auch gerne Hardware, wenn auch nicht immer. Viel steht für die WWDC 2025 nicht im Raum, aber es könnte eine kleine Überraschung in diesem Jahr geben, denn die neuen Apple AirTags 2 sind angeblich „fast fertig“.

Mark Gurman berichtet, dass sich Apple seit einigen Monaten auf den Launch der neuen AirTags vorbereitet, gibt aber auch an, dass er eine Ankündigung im Rahmen der WWDC für sinnlos hält. Mag sein, aber der Zeitpunkt wäre eigentlich optimal.

AirTags haben ihre Hochphase vor allem jetzt, kurz vor dem Sommer, wo viele in den Urlaub gehen und sich AirTags für ihre Taschen und Koffer besorgen. Die neue Generation soll einen besseren Ultrabreitband-Chip verbaut haben, der eine etwas bessere Ortung zulässt. Optisch wird sich aber angeblich nichts oder wenig ändern.