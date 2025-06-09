Apple iOS 26 wird eine Vorschau für das Jubiläums-iPhone 2027 sein

Apple soll für das nächste iPhone-Jubiläum (20 Jahre, 2027) wieder einen großen Schritt geplant haben, das macht seit einigen Monaten die Runde. Und iOS 26, was wir heute sehen, kann man laut Mark Gurman durchaus als Vorschau dafür sehen.

Die Bloomber-Quelle spricht in seinem Newsletter von eine „gläsernen Optik“ für iOS 26 und diese passt zum Codenamen für das neue iPhone, welches bei Apple angeblich „Glasswing“ genannt wird. Die neue Optik wird wieder deutlich runder.

Apple soll das Glas auf der Frontseite und Rückseite leicht biegen und es gibt hier extrem dünne Ränder und keine Aussparung auf dem Display (also Kamera und Face ID unter dem Display) selbst. Unklar ist, ob auch das Display gebogen ist.

Das Jubiläums-iPhone soll sich aber wie ein rundes und weiches Stück aus Glas anfühlen, man kehrt also zurück zum Design des iPhone X und wieder weg von der aktuell kantigen Designsprache. Weitere Details stehen noch aus, aber es dauert auch noch zwei Jahre. Klingt aber nach einem spannenden Schritt für das iPhone.