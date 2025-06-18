Apple kopiert uns: Google kritisiert das iPhone

Bei der Marketingabteilung von Google (in den USA) scheint man seit einer Weile davon überzeugt zu sein, dass es eine besonders gute Idee ist, wenn man immer wieder die Konkurrenz in den eigenen Werbeclips hervorhebt – in diesem Fall Apple.

Diese Woche hat man wieder einen neuen Werbeclip der „#BestPhonesForever“-Reihe bei YouTube veröffentlicht und darin merkt Google an, dass das iPhone mit iOS 26 ein paar Funktionen bekommt, die Google mit Android schon lange besitzt.

Google zielt damit also, wie schon beim Werbeclip im Mai, auf den guten alten „Android vs. iOS“-Wettstreit ab, den es im Internet gibt. Der nach so vielen Jahren aber ehrlich gesagt nur noch peinlich ist, wir haben uns doch alle weiterentwickelt.

Google klaut bei Android immer wieder von Apple und iOS und Apple laut bei iOS immer wieder bei Android, es ist der „Kreislauf des Lebens“ bei Smartphones. Mal ist der eine schneller, mal der andere. Und gute Ideen setzen sich am Ende durch.