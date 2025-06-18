Apple kopiert uns: Google kritisiert das iPhone

News

Bei der Marketingabteilung von Google (in den USA) scheint man seit einer Weile davon überzeugt zu sein, dass es eine besonders gute Idee ist, wenn man immer wieder die Konkurrenz in den eigenen Werbeclips hervorhebt – in diesem Fall Apple.

Diese Woche hat man wieder einen neuen Werbeclip der „#BestPhonesForever“-Reihe bei YouTube veröffentlicht und darin merkt Google an, dass das iPhone mit iOS 26 ein paar Funktionen bekommt, die Google mit Android schon lange besitzt.

Google zielt damit also, wie schon beim Werbeclip im Mai, auf den guten alten „Android vs. iOS“-Wettstreit ab, den es im Internet gibt. Der nach so vielen Jahren aber ehrlich gesagt nur noch peinlich ist, wir haben uns doch alle weiterentwickelt.

Google klaut bei Android immer wieder von Apple und iOS und Apple laut bei iOS immer wieder bei Android, es ist der „Kreislauf des Lebens“ bei Smartphones. Mal ist der eine schneller, mal der andere. Und gute Ideen setzen sich am Ende durch.

  Newt 🎖
    sagt am

    Jeder macht das. Einfaches Marketing.
    „(Name des Unternehmens einsetzen) makes fun of (Name eines Konkurrenten einsetzen)“ und man findet extrem viele Videos.

    Antworten
  Sebastian 👋
    sagt am

    Apple hat sich schon immer gerne woanders „bereichert“.
    Wollen die meisten nur nicht sehen / wahr haben.

    https://x.com/eldarmurtazin/status/243016052521455616/photo/1

    Antworten
    Alex 🏅
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Google und Samsung genauso auch schon bei Apple abgeschaut.
      Wollen die meisten nur nicht sehen. Ist völlig normal. Ist auch nicht schlimm, dass Samsung am meisten kopiert. So ist es überall üblich.

      Antworten
    Thomas Höllriegl 🏅
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Wenn Alle alles kopieren würden und untereinander auch noch kompatibel wären, wie schon wäre das nur?

      Antworten
  MoervYO 👋
    sagt am

    Die Werbung bezieht sich mal wieder nur auf die USA. Der volle Umfang vom Call Screening und Hold for me geht nur auf Englisch in den USA. Apple bietet die Funktionen auch auf deutsch hierzulande an.

    Antworten
  Max 🔱
    sagt am

    Jeder klaut bei jedem

    Antworten
    Matze50 🌀
      sagt am zu Max ⇡

      🤫🫠

      Antworten
    Jan 🌟
      sagt am zu Max ⇡

      Denke ich auch und es ist auch gut so für uns alle. Warum sollte man etwas, was beim anderen Betriebssystem gut funktioniert, auch nicht übernehmen?

      Antworten
      Chris 🪴
        sagt am zu Jan ⇡

        Das sehe ich auch so. Wer iOS usw mag, der soll das nutzen. Wer Android usw. mag eben das. Hat alles Vor- und Nachteile. Als langjähriger Android Nutzer würde ich nie umsteigen. Und ich verstehe das andersherum ebenso.

        Antworten

