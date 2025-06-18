Smartphones

Google Pixel 10 (Pro): Eine gute und eine schlechte Nachricht

2 Kommentare
Google Pixel 9 Pro Header

Die kommende Pixel-Reihe von Google rückt näher und heute haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch, denn Android Headlines erfährt immer mehr Details zum neuen Flaggschiff. Fangen wir jedoch mit der positiven Meldung an.

Google wurde früher oft für einen schlechten Fingerabdrucksensor kritisiert, was das Unternehmen jedoch schon behoben hat. In diesem Jahr will man mit der Pixel 10-Serie allerdings nachlegen, es gibt jetzt eine ganz neue Ultraschall-Technologie.

Der neue Sensor unter dem Display soll schneller und zuverlässiger sein und die Quelle hat auch gehört, dass er noch mehr Sicherheit mitbringt. Ich bin mit dem Sensor in der 9er-Reihe zwar zufrieden, aber schneller und besser ist immer gut.

Google Pixel 10 hat kein echtes Qi2

Kommen wir aber zur schlechten Nachricht, denn es gibt kein echtes Qi2. Das hat sich vor ein paar Tagen angedeutet, da Google eine neue Zubehör-Reihe namens „Pixelsnap“ mit Magneten plant, aber die Geräte selbst haben noch keine Magnete.

Qi2 basiert auf MagSafe von Apple und kommt in der „vollwertigen“ Version mit diesen im Gehäuse daher. Es gibt aber auch eine Version von Qi2 ohne Magneten, die aber am Ende eigentlich einfach nur Qi ist und keine wirklichen Vorteile besitzt.

Das Wireless Power Consortium hat mehr Android-Smartphones mit Qi2 für 2025 versprochen und der Standard ist jetzt über zwei Jahre alt, ich finde es daher sehr schade, dass die Android-Welt dieses Mal so massiv schwächelt. Liegt es daran, dass Apple diesen Standard etabliert hat? Ich kann es mir wirklich nicht erklären.

Für mich ist MagSafe bzw. Qi2 ein großer Mehrwert und ich habe wirklich gehofft, dass in diesem Jahr wenigstens die großen Flaggschiffe auf den Standard setzen.

Samsung bestätigt erste Details zur neuen Galaxy Watch 8

Samsung wird uns im Juli die „neue Samsung Galaxy Watch-Serie“ zeigen, das hat das Unternehmen jetzt offiziell bestätigt. Wir wissen…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

  1. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Seid ich einen MagSafe-inspirierten Adapter für meine diversen USB-C-Buchsen habe, wünsche ich mir das auch für das normale Wireless Charging meines Phones. First World Problems in Hochform….

    1. Markus 👋
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      https://www.seid-seit.de/

