Apple MacBook Pro 2021: Neues Design mit Anlehnung an das iPhone

Mit dem iPhone 12 führte Apple eine neue Designsprache beim iPhone ein. Alles ist jetzt etwas „kantiger“ und weniger abgerundet. Bei den MacBooks steht für 2021 ebenfalls ein sehr großes Upgrade an und das soll auch in diese Richtung gehen.

Wie der stets gut informierte Ming-Chi Kuo berichtet, wird sich Apple am aktuellen iPhone-Lineup (iPhone 12 und iPhone 12 Pro) orientieren. Es ist aber unklar, ob das neue Display bei den Ecken auf der Innenseite ebenfalls etwas abgerundet ist.

In terms of casing design, the new models cancel the curvy design of existing models’ top and bottom parts and adopt a flat-edged form factor design similar to the ‌‌iPhone 12‌‌.