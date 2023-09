Apple macOS Sonoma kommt heute: Diese Macs erhalten das Update

Apple aktualisierte vor ein paar Tagen schon die iPhones, die iPads und auch die Apple Watch, heute sind dann die Macs an der Reihe. Mit macOS Sonoma steht ein großes Update an, es handelt sich um macOS 14 (der Name ist hier nur geläufiger).

macOS Sonoma: Wann kommt das Update?

Apple verteilt die großen Updates in der Regel gegen 19 Uhr deutscher Zeit, damit würde ich auch heute rechnen. Wobei ich zu den Menschen gehöre, die bei macOS nicht direkt updaten, denn mein MacBook ist mein Arbeitsgerät und viel zu wichtig.

Apple wird alle iMacs ab 2019 aktualisieren (Pro-Modelle ab 2017), den Mac Pro ab 2019, alle Mac Studios, den Mac Mini ab 2018, das MacBook Air ab 2018 und das MacBook Pro ab 2018. Es fliegen also in diesem Jahr wieder ein paar Macs raus.

PS: In den letzten Jahren kam das große Update für macOS immer im Oktober, also nicht wundern, das ist die neue Version, die heute verteilt wird. Das liegt vermutlich daran, dass 2023 keine neuen Macs mehr anstehen und Apple nicht warten muss.

macOS Sonoma: Was ist alles neu?

Mit macOS 14 gibt es neue Zeitlupen-Bildschirm­schoner, Widgets direkt auf dem Schreibtisch, Neuerungen für Videokonferenzen, Profile für Safari, Web Apps in einem Dock, ein paar Extras für die Sticker und noch viele weitere Kleinigkeiten.

Es ist nicht das größte Update für macOS, mich reizen eigentlich nur die Widgets auf dem Schreibtisch. Doch ich kann warten und werde erst schauen, ob alles rund läuft. Weitere Details zu Sonoma gibt es bei Apple (später dann auf dieser Seite).

