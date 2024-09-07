Events

Apple Oktober-Event: Neue AirPods Max, neuer Apple TV, neues iPad mini und mehr

Apple wird am Montag wohl neue AirPods 4 zeigen, aber die iPads sind wohl nicht mit dabei. Diese könnte Apple im Oktober zeigen, es soll ein neues iPad und iPad mini geben und Mark Gurman von Bloomberg spricht von einem Oktober-Event.

Der Fokus liegt zwar auf den M4-Macs, aber es gibt noch mehr Produkte, die wir nicht am Montag sehen und die dort gezeigt werden können. Neue AirPods Max stehen ebenfalls noch für 2024 an und ein neuer Apple TV könnte auch kommen.

Es ist unklar, ob Apple alle restlichen Produkte auf einem weiteren Event zeigt, für das ein oder andere Produkt würde auch eine Pressemitteilung reichen. Wie bei den AirPods Max 2, die vermutlich nur USB C erhalten und auf Lightning verzichten.

