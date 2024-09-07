Apple Watch Series 10: Das ist die neue Health-Funktion

Apple plant laut Mark Gurman von Bloomberg eine neue Apple Watch SE, bei der es sich vermutlich um eine abgespeckte Apple Watch Series 9 handelt, eine Apple Watch Ultra 3, die sich optisch kaum verändert, und eine Apple Watch Series 10.

Am Montag wird Apple erstmals alle drei Uhren zum 10. Jubiläum der Apple Watch aktualisieren und die Apple Watch Series 10 bekommt das größere Upgrade. Sie wird „spürbar dünner“ und bekommt „etwas größere Displays“, so die Quelle.

Apple Watch Series 10: Erkennt Schlafapnoe

Optisch erinnert sie weiterhin stark an die Apple Watch Series 9, es gibt also kein ganz neues Design. Das neue „Main Feature“ wird wohl eine Health-Funktion, denn die Apple Watch Series 10 kann bald Schlafapnoe beim Schlaftracking erkennen.

Bald? Ja, diese Funktion wird es vielleicht nicht direkt zum Marktstart geben. Apple wollte auch eine Blutdruck-Funktion implementieren, das steht aber nicht mehr auf dem Plan. Laut 9TO5Mac gibt es außerdem einen neuen Sensor auf der Unterseite.

Apple Watch Series 10: Neues Watchface kommt

Dort hat man ebenfalls von Schlafapnoe gehört, der neue Sensor wird auch dafür sorgen, dass Daten anders (besser?) gemessen werden. Außerdem soll die Apple Watch Series 10 bei der IP-Zertifizierung (Wasserschutz) optimiert worden sein.

Bei den Größen geht man von 44 und 48 mm aus, die kleine Version wird also nicht ganz so groß wie die aktuell große Version sein und die neue Größe nicht ganz so groß wie die Ultra. Und es kommt ein neues (exklusives?) Watchface „Reflections“.