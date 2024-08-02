Apple Pay schlägt Google Pay

Moderne Bezahlverfahren wie Mobile Payment und kontaktloses Bezahlen gewinnen beim Einkauf im Geschäft immer mehr an Bedeutung und ersetzen zunehmend das Bargeld.

Laut der „Postbank Digitalstudie 2024“ bezahlen bereits 66 Prozent der Deutschen mit ihrem Smartphone, Tablet, Wearable oder einer NFC-fähigen Bank- oder Kreditkarte. Besonders beliebt ist diese Bezahlmethode bei Digital Natives und Kunden von Direktbanken. Ein wichtiger Grund dafür ist die einfache und schnelle Abwicklung im Vergleich zu Bargeld.

Auch kleinere Händler haben inzwischen auf kontaktloses und mobiles Bezahlen umgestellt, um ihren Kunden einen bequemen Bezahlvorgang zu ermöglichen. Während das kontaktlose Bezahlen auf konstantem Niveau verharrt, konnte das mobile Bezahlen im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte zulegen. Vor allem jüngere Menschen unter 40 Jahren nutzen Mobile Payment deutlich häufiger als ältere.

Apple Pay liegt knapp vor Google Pay

Für Mobile Payment stehen verschiedene Apps zur Verfügung, wobei Apple Pay am beliebtesten ist (28 Prozent), obwohl die Verbreitung von iOS-Geräten deutlich hinter der von Android-Endgeräten liegt (etwas ein Drittel zu zwei Drittel). Es folgen Google Pay (25 Prozent) und die individuellen Apps der Hausbank (16 Prozent) sowie Payback Pay (14 %).

Ein Generationenvergleich zeigt, dass 35 Prozent der „Digital Natives“ (18 bis 39 Jahre), aber nur 21 Prozent der „Digital Immigrants“ (40 Jahre und älter) Apple Pay zum mobilen Bezahlen nutzen. Google Pay hingegen ist mit 26 Prozent bei den Älteren beliebter als bei den Jüngeren (23 Prozent).

Ein Fünftel der Deutschen lehnt moderne Bezahlformen nach wie vor ab und hält am Bargeld fest. Auch wenn die Vorliebe für Bargeld langsam schwindet, wollen viele Deutsche nicht ganz darauf verzichten. Jüngere Menschen sind eher bereit, Münzen und Scheine abzuschaffen, während ältere Generationen dies eher ablehnen. Es ist kaum überraschend und kam so bereits bei vergangenen Erhebungen zu diesem Thema zum Vorschein.