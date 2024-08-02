Apple Pay schlägt Google Pay
Moderne Bezahlverfahren wie Mobile Payment und kontaktloses Bezahlen gewinnen beim Einkauf im Geschäft immer mehr an Bedeutung und ersetzen zunehmend das Bargeld.
Laut der „Postbank Digitalstudie 2024“ bezahlen bereits 66 Prozent der Deutschen mit ihrem Smartphone, Tablet, Wearable oder einer NFC-fähigen Bank- oder Kreditkarte. Besonders beliebt ist diese Bezahlmethode bei Digital Natives und Kunden von Direktbanken. Ein wichtiger Grund dafür ist die einfache und schnelle Abwicklung im Vergleich zu Bargeld.
Auch kleinere Händler haben inzwischen auf kontaktloses und mobiles Bezahlen umgestellt, um ihren Kunden einen bequemen Bezahlvorgang zu ermöglichen. Während das kontaktlose Bezahlen auf konstantem Niveau verharrt, konnte das mobile Bezahlen im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte zulegen. Vor allem jüngere Menschen unter 40 Jahren nutzen Mobile Payment deutlich häufiger als ältere.
Apple Pay liegt knapp vor Google Pay
Für Mobile Payment stehen verschiedene Apps zur Verfügung, wobei Apple Pay am beliebtesten ist (28 Prozent), obwohl die Verbreitung von iOS-Geräten deutlich hinter der von Android-Endgeräten liegt (etwas ein Drittel zu zwei Drittel). Es folgen Google Pay (25 Prozent) und die individuellen Apps der Hausbank (16 Prozent) sowie Payback Pay (14 %).
Ein Generationenvergleich zeigt, dass 35 Prozent der „Digital Natives“ (18 bis 39 Jahre), aber nur 21 Prozent der „Digital Immigrants“ (40 Jahre und älter) Apple Pay zum mobilen Bezahlen nutzen. Google Pay hingegen ist mit 26 Prozent bei den Älteren beliebter als bei den Jüngeren (23 Prozent).
Ein Fünftel der Deutschen lehnt moderne Bezahlformen nach wie vor ab und hält am Bargeld fest. Auch wenn die Vorliebe für Bargeld langsam schwindet, wollen viele Deutsche nicht ganz darauf verzichten. Jüngere Menschen sind eher bereit, Münzen und Scheine abzuschaffen, während ältere Generationen dies eher ablehnen. Es ist kaum überraschend und kam so bereits bei vergangenen Erhebungen zu diesem Thema zum Vorschein.
Naja, Apple ist ein paar Prozente vor Apple, weil sie noch das Monopol haben, alleiniger Zahlungsanbieter auf dem iPhone zu sein. Bin auf die Zahlen gespannt, wenn sie NFC freigeben und andere Banken dann ihr eigenes Süppchen kochen dürfen.
Apple ist ein paar Prozente vor Google ^^ sollte es natürlich heissen.
Ich verstehe deinen Punkt, aber dabei lässt du die Verbreitung der Systeme außer Acht.
iPhone ca. 25 Prozent und Android ca. 75 Prozent. Das Ding ist halt, auf iPhone gibt es nur Apple Pay bei Android eben alles mögliche, von den Smartphoneanbietern direkt bis zu einzelnen Banken.
Ja, die anderen Anbieter sind ja auch abgedeckt in der Statistik, wie im Beitrag erwähnt
Payback Pay hat 14% Marktanteil? Respekt!
da fehlt mal wieder ne werbekampagne dazu im lande. auf allen möglichen werbewegen.
mich hat (kleinstadthandyladen) noch nie jemand von sich aus auf mobiles bezahlen angesprochen. und bis auf vllt 2-3 leute auf mein erwähnen positiv/interessiert reagiert.
viele haben es schon mal gehört, sind aber entweder aus unkenntnis nicht interessiert, halten es wegen irgendwelchen tv-magazinen oder artikeln für unsicher ob es was für sie wäre.
also das bewusstsein, dass man die giro/kreditkarte dann gar nich mehr groß bräuchte, ist quasi nicht vorhanden.
(nicht meine aufgabe das zu ändern, ist nicht unser geschäftsfeld, und ob bei uns nun nfc von uhr, telefon oder karte aufgelegt wird, ist mir auch relativ egal.)
Das „Argument“ hygienischer als Bargeld ist mein Lacher des Tages …
Beides wird mit bloßen Fingern angepackt und kommt dann in die Tasche, wo sich die Bakterien bei warmen, feuchten Ambiente wunderbar wohl fühlen können.
Der Belastungsgrad dürfte also ziemlich identisch sein.
Zumindest was alle Nicht-Glas-Materialien betrifft.
Verstehe deine Argumentation nicht!?
Egal, ob Smartphone, oder Watch, beides wird doch nur von „Dir“ benutzt und hat – normalerweise – keinen physischen Kontakt mit dem Bezahlterminal…
Ich habe mich vor kurzem auch dazu entschieden mobil zu bezahlen. Ich nutze dafür eine Hausbankapp. Davor immer kontaktlos mit der Karte.
Warum? Weil es sicherer und der Datenschutz auch besser ist, als direkt mit der Karte.
GPay nutze ich aus letzt genanntem Grund nicht. Hier haben eindeutig die Apple Nutzer die Nase vorn.
Ich zahle auch ab und zu bar. Am meisten rege ich mich aber auf, wenn der Parkautomat keine digitale Zahlung hat, weil ich fast nie passenden Kleingeld parat habe. 😄
Interessant, dass die Postbank(!) dazu eine Studie erstellen konnte!
Postbank unterstützt Apple Pay erst seit September 2023, dazu kommen noch weitere Einschränkungen:
– Als echte Kreditkarte nur eine MasterCard
– Nur mit Einzelkonto direkt aus der App heraus aktivierbar (es wird eine virtuelle Karte erstellt)
– bei Gemeinschaftskonten kann man nur über eine Filiale die virtuelle Karte beantragen.
Aber es funktioniert😁😉
Ich bezahle eigentlich nur noch mit Apple Pay und ich gehöre zu den „Digital Immigrants“, was auch immer die damit beschreiben wollen
Davon darf man sich auf jeden Fall nicht verwirren lassen, die Postbank Digitalstudie wird seit vielen Jahren unabhängig von dem Angebot der Bank erstellt