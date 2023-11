Apple plant bessere Akkulaufzeit für die iPhones

Apple hat in den letzten Jahren viele Dinge selbst in die Hand genommen und sie optimiert. Manchmal wurde man damit unabhängiger, aber Apple verschafft sich so auch gerne einen Vorteil im Vergleich mit der Konkurrenz – siehe eigene Chips.

Wie man aus Südkorea hört, soll Apple seit 2018 auch aktiv an Akkus mit einer eigenen Technologie arbeiten. Das Ziel ist eine bessere Performance, Stabilität und natürlich Akkulaufzeit. Laut Quelle ist ein kommerzieller Start für 2025 geplant.

Angeblich kann man ein entsprechendes Interesse an diesem Bereich auch seit 2018 bei Suche nach neuem Personal bei Apple beobachten und das Ziel war wohl zunächst eine bessere Akkutechnologie für das erste Auto von Apple. Doch der Plan änderte sich und mittlerweile liegt der Fokus auf besseren Akkus für mobile Geräte.

