Apple iPhone 17 „Air“: 6,6 Zoll, A19, 48 MP und weitere Details

Apple soll nach dem Mini und Plus mal wieder ein ganz neues iPhone planen, denn die beiden Modelle kamen nicht so gut an und für 2025 steht ein Apple iPhone 17 „Air“ im Raum. Wobei der Name noch unbekannt ist.

Die Idee ist aber, dass dieses Modell deutlich dünner und leichter ist, und es wird sich laut Jeff Pu zwischen dem iPhone 17 und iPhone 17 Pro einordnen. Es bleibt wohl auch bei einem Rahmen aus Aluminium.

Unter der Haube werkelt ein Apple A19, dazu gibt es 8 GB RAM, eine Kamera mit 48 MP auf der Rückseite und eine mit 24 MP auf der Frontseite. Das OLED-Display mit 120 Hz ist hier wohl um die 6,6 Zoll groß.

Die Dynamic Island bleibt ein weiteres Jahr erhalten, vermutlich auch bei den Pro-Modellen, und Apple könnte ein eigenes 5G Modem nutzen. Die meisten Dinge sind so bisher auch von anderen Quelle behauptet worden, aber damit gibt es noch eine weitere, die sich zum Apple iPhone 17 Air geäußert hat.

