Apple plant eine große Zukunft für iPhone Air

Wir werden im Herbst über das ganz neue iPhone 17 Air (falls es so heißt) von Apple sprechen und das Modell bleibt für einige Jahre im Portfolio von Apple, so Ming-Chi Kuo. Mindestens drei Jahre sind bereits geplant, so der Apple-Insider.

Für 2026 steht dann mit dem iPhone 18 Air eine etwas verbesserte Version an, aber die Arbeiten an einem Modell für 2027 haben bereits begonnen und mit dem iPhone 19 Air wird es eine Änderung geben, denn Apple plant wohl ein größeres Display.

Die neue iPhone-Strategie startet bald

Das soll im zweiten Halbjahr kommen, wie auch die zweite Generation des iPhone Fold, die laut Quelle auch schon geplant wird. Und auch Kuo betont, was wir heute schon gehört haben, ab sofort gibt es zwei iPhone-Launch-Zeiträume pro Jahr.

Die etwas günstigeren Modelle, wie das normale iPhone und e-Modell, kommen im Frühjahr, und das Highend-Lineup, faltbare Modelle und das Air im Herbst. Pläne können sich jederzeit ändern, aber das ist wohl die aktuelle Strategie von Apple.

