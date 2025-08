Apple plant für 2025 einen ganz neuen Speaker mit Display

Apple hat die HomePods zwar in den letzten Jahren eher lieblos behandelt, doch ab 2025 könnte dennoch eine neue Smart Home-Offensive anstehen. Dieses Mal aber etwas anders, und zwar mit Displays und einem Fokus auf die Apple Intelligence.

Zwei Produkte sind hier angeblich geplant, die in den letzten Monaten schon die Runde machten. Dazu gehört ein smarter Speaker mit Roboterarm, der aber wohl über 1.000 Dollar kosten könnte und erst 2026 kommt. Den Anfang macht eine etwas günstigere Version, zu der uns Mark Gurman jetzt neue Details lieferte.

Der neue Speaker mit Display könnte an den alten iMac G4 von Apple erinnern, es gibt also eine Basis, in der vermutlich der Lautsprecher selbst sitzt, und darauf ist das Display angebracht. Das ist laut Bloomberg-Quelle fast quadratisch und in etwa so groß wie zwei Apple iPhones (unklar, ob kompakte oder Plus/Max-Modelle).

Apple-Speaker wirft viele Fragen auf

Grundsätzlich bin ich sehr gespannt, was Apple hier plant, denn wir nutzen Speaker mit Displays und das gerne. Aber es müsste a) Siri deutlich besser werden, ich bin b) von den HomePod-Ambitionen enttäuscht, da kam zu wenig und c) stehen ja echt hohe Summen im Gespräch, es könnte bei 500 Dollar oder mehr losgehen.

Der HomePod ist nicht gescheitert, weil es schlecht war, es war einer der besten Speaker in dieser Kategorie, aber er war viel zu teuer und Siri was das Problem. Siri wird vielleicht mit der Apple Intelligence kein großes Problem mehr sein, aber bleibt noch die Frage nach dem Preis. Sonst läuft das ähnlich wie bei der Vision Pro ab.

Video: Apple iPhone 16 Pro nach 1 Monat

