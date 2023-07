Apple plant wohl neuen „Game Mode“ für iOS 17

Apple möchte macOS zunehmend zu einer Gaming-Plattform machen und dazu gehört auch eine entsprechende Anpassung für Macs. Ein ganz neues Feature für macOS Sonoma ist der „Game Mode“, der die Hardware für Spiele optimiert.

Es wäre allerdings möglich, dass auch iOS 17 und iPadOS 17 einen „Game Mode“ bekommen werden, denn 9TO5Mac hat in der neuen Beta (erschien gestern) ein paar Hinweise dafür gefunden. Apple selbst hat das aber noch nicht bestätigt.

Wir wissen also nicht, ob dieser „Game Mode“ in der finalen Version von iOS 17 im Herbst enthalten sein wird oder womöglich später mit einem Punkt-Update kommt. Vielleicht testet Apple das auch nur in der Beta und plant das dann für iOS 18 ein.

So beschreibt Apple übrigens das neue Feature für macOS Sonoma:

Der Spielmodus gibt Games bei der CPU und GPU des Mac auto­matisch höchste Priorität, sodass Aufgaben im Hinter­­grund das System weniger stark auslasten. Und er reduziert deutlich die Latenz bei kabellosem Zubehör wie AirPods und deinen Lieblings­controllern – für eine Reaktions­fähigkeit, die du spüren kannst.

