Apple plant zwei sehr „komplexe“ iPhones für 2027

Apple feierte das 10. Jubiläum des iPhones mit einem sehr großen Schritt, viele von euch erinnern sich vermutlich noch an die Ankündigung des iPhone X. Sowas hat der Konzern laut Mark Gurman von Bloomberg auch für das 20. Jubiläum geplant.

Bei Apple plant man „zwei wichtigen neuen iPhone-Modellen zum 20-jährigen Jubiläum des Geräts“ (2027). Das eine ist das erste faltbare iPhone und das andere ist ein ganz neues Pro-Modell, welches den Fokus angeblich stark auf Glas legt.

Diese neuen iPhones sind laut Quelle „außerordentlich komplex“, was auch der Grund ist, warum Apple sie in China und nicht in Indien plant. Bis 2027 soll ein sehr großer Teil der iPhones in Indien gefertigt werden (die aktuelle US-Zollpolitik ist der Grund), aber diese komplexen Modelle kann derzeit wohl nur Foxconn entwickeln.

