Apple stellt MacBook Air mit M4-Chip vor

Apple hat heute wie erwartet das MacBook Air mit M4-Chip vorgestellt, es kann ab sofort ab 1.199 Euro vorbestellt werden. Die größere Version mit 15 Zoll startet bei 1.499 Euro und Marktstart ist, wie bei den neuen iPads von gestern, am 12. März.

Es bleibt übrigens beim M4, einen M4 Max gibt es nicht, außerdem gibt es noch eine neue Kamera mit 12 Megapixel. Dazu noch eine neue Farbe und das war es auch schon, es ist in diesem Jahr tatsächlich ein sehr kleines Upgrade für das Air.

Mit Blick auf das iPhone 16e hätte ich zwar mit einem Spring Event gerechnet, aber die restlichen Neuheiten fallen zu unbedeutend aus, ich kann verstehen, dass es doch nur ein paar Pressemitteilungen wurden. Das dürfte es jetzt allerdings auch gewesen sein, das nächste Highlight ist dann die Apple WWDC 2025 im Juni.