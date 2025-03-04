Amazon Alexa+ kommt nach Deutschland: Das ist der aktuelle Stand

Amazon kündigte letzte Woche eine neue und bessere Version von Alexa an, die sich Alexa+ nennt. Bisher haben wir nur den US-Preis, der übrigens bei 19,99 Dollar im Monat liegt, aber bisher sprach Amazon nur von einem US-Launch zum Start.

Diesen Monat geht es in den USA los und Prime-Nutzer können Alexa+ kostenlos nutzen. Bei den Echos machen der Echo Show 8, 10, 15 und 21 den Anfang, weitere folgen bald. Amazon wird Alexa+ aber nicht für alle Echos zur Verfügung stellen.

Amazon Alexa+ in Deutschland

Doch wie sieht es mit Alexa+ in Deutschland aus? Wir haben direkt bei Amazon Deutschland nachgefragt und eine Antwort bekommen. Alexa+ „wird zunächst in englischer Sprache für Kund:innen in den USA verfügbar sein“, aber Alexa+ wird „schrittweise in allen Ländern ausgerollt, in denen Alexa heute verfügbar ist“.

Bei uns gibt es Alexa, also kommt auch Alexa+ nach Deutschland. Details wollte uns Amazon Deutschland nicht nennen, aber es dürfte eine Weile dauern. Meine Vermutung wäre, dass es mit dem ganz neuen Echo-Lineup losgeht, welches von Amazon offiziell bestätigt wurde und mit dem ich im Herbst 2025 rechnen würde.

Herbst, 20 Euro, inkludiert in Amazon Prime, passend zur neuen Echo-Hardware, das wäre eine mögliche Roadmap für Alexa+ in Deutschland. Hängt aber sicher ein bisschen von Alexa selbst ab, die neue Version soll ja noch nicht ganz rund laufen.

Amazon Alexa+ mit Fokus auf Displays

Ich persönlich bin als Alexa-Nutzer zwar auch auf Alexa+ gespannt, aber vor allem finde ich bei so einem großen Schritt immer die Hardware spannend. Man sieht, dass der Fokus bei Alexa+ auf Displays liegt, da werden wir sicher sehr viel sehen.

Es ist jedenfalls ein sehr spannendes Jahr für Amazon Alexa. Wie kommt die neue Version bei Nutzern an? Wird sie überhaupt genutzt? Was für Hardware ist geplant? Nutzt das überhaupt jemand ohne Prime für 20 Dollar im Monat? Und wie geht man bei Amazon mit der „alten“ Alexa um? Bis Ende 2025 werden wir das alles wissen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und mehr und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

