News

Apple soll zwei Foldables für 2026 geplant haben

Autor-Bild
Von
|
Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Apple und die Foldables, das ist so ein Thema. Es gab und gibt immer wieder mal Gerüchte, aber diese zeigen und zeigten auch, dass sich Pläne ändern können. Der aktuelle Stand sei angeblich, dass zwei Foldables für 2026 auf dem Plan stehen.

Es gibt zwei konkretere Projekte, die Apple verfolgt, ein faltbares iPhone und eine Mischung aus iPad und Mac, die man ebenfalls falten kann. Doch selbst wenn diese Meldung stimmt, so kann sich dieser Plan in den nächsten zwei Jahren ändern.

Apple dürfte eine Abteilung für Foldables haben, alles andere wäre dumm, aber es sieht so aus, als ob das Unternehmen bisher noch keinen Ansatz gefunden hat, mit dem man wirklich zufrieden ist und bei dem man glaubt, dass er gut funktioniert.

Apple Iphone Kleine Dynamic Island

Apple plant bessere Frontkamera im iPhone

Apple erhöht nicht oft die Megapixel bei den Kameras im iPhone, hat aber bei der Hauptkamera letztes Jahr angefangen und…

5. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film
in News
ICE L erhält Zulassung für Einsatz in Deutschland
in Mobilität
Apple Tv Plus Logo Header
Abo rückt in den Hintergrund: Die neue Strategie von Apple TV+
in News
Hyundai Ioniq 2 kommt: Elektroauto soll neue Kunden zur Marke holen
in Mobilität
Ing Bank
ING Deutschland startet kostenloses Girokonto für Minderjährige
in Fintech
SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home