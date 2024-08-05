Apple soll zwei Foldables für 2026 geplant haben

Apple und die Foldables, das ist so ein Thema. Es gab und gibt immer wieder mal Gerüchte, aber diese zeigen und zeigten auch, dass sich Pläne ändern können. Der aktuelle Stand sei angeblich, dass zwei Foldables für 2026 auf dem Plan stehen.

Es gibt zwei konkretere Projekte, die Apple verfolgt, ein faltbares iPhone und eine Mischung aus iPad und Mac, die man ebenfalls falten kann. Doch selbst wenn diese Meldung stimmt, so kann sich dieser Plan in den nächsten zwei Jahren ändern.

Apple dürfte eine Abteilung für Foldables haben, alles andere wäre dumm, aber es sieht so aus, als ob das Unternehmen bisher noch keinen Ansatz gefunden hat, mit dem man wirklich zufrieden ist und bei dem man glaubt, dass er gut funktioniert.